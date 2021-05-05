Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху так и не удалось сформировать коалиционное правительство в отведенный на это срок. Он вернул мандат президенту Реувену Ривлину.

Кабинет министров должен был быть сформирован в течение 28 дней после прошедших 23 марта досрочных парламентских выборов. Но договориться с депутатами других партий Нетаньяху не смог, о чем он сообщил главе государства буквально за несколько минут до истечения срока, передают израильские СМИ. Теперь Ривлин должен в течение трех дней либо передать мандат на формирование кабмина одному из депутатов по итогам консультаций с парламентскими фракциями. Ему на попытку будет отведено 28 дней. Либо поручить определить имя этого кандидата Кнессету. На это всему составу палаты отводится 21 день. Его должны будут поддержать более половины парламентариев. Президент может дать дополнительное время на формирование состава правительства или выбрать другого кандидата, который этим займется.

По итогам выборов в апреле 2019 ни одна из партий не получила необходимого для формирования правительства большинства, коалицию сформировать также не удалось. Повторные выборы в сентябре того же года провалились, следующие прошли в марте 2020. Тогда Нетаньяху удалось сформировать коалицию. Но затем парламентарии не смогли утвердить бюджет страны, в итоге парламент снова распустили. Новые выборы прошли в конце марта и завершились очередным тупиком.



Если правительство так и не будет создано, парламент будет автоматически распущен, а через 90 дней назначат новые выборы, которые станут уже пятыми в Израиле за два года.