Адвокаты экс-полицейского, признанного виновным в убийстве Джорджа Флойда, просят провести новое разбирательство

Адвокаты бывшего полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина, которого присяжные признали виновным в убийстве Джорджа Флойда, подали ходатайство о проведении нового судебного разбирательства — защита Шовина заявляет о неправосудности состоявшегося в апреле судебного процесса.

В четырехстраничном документе утверждается об ошибках допущенных судьей, неправомерном поведении обвинителя, неправомерном поведении присяжного заседателя, запугивании свидетелей и влиянии огласки на приговор. Адвокат Шовина обвинил жюри присяжных в совершении неправомерных действий и, заявил, что возможно, присяжные «чувствовали угрозу или запугивание, чувствовали давление на почве расы во время разбирательства и/или не соблюдали инструкции во время обсуждения приговора». Никакой конкретный инцидент или присяжный заседатель в ходатайстве не названы. Защита Дерека Шовина утверждает также, что гласность во время судебного процесса поставила под угрозу его справедливость, а свидетель-эксперт со стороны защиты был запуган после того, как дал показания, но до того, как присяжные удалились на вынесение решения.

В аппарате генерального прокурора Миннесоты заявили в интервью CNN, что «суд ранее уже отклонил многие из этих аргументов, и государство будет решительно им противостоять».