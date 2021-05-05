ВОЗ объявила о повышении смертности от коронавируса

По данным организации, эта тенденция наблюдается уже больше месяца.

Число летальных исходов среди больных COVID-19 растёт уже седьмую неделю подряд и на минувшей умерло на 6 процентов больше людей, чем за предыдущие семь дней. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене, который ВОЗ опубликовала ночью. Там сказано, что самый заметный прирост смертности, сразу на 48 процентов, зафиксировали в Юго-Восточной Азии. Там же выявили и самое большое количество новых заболевших. В одной индии за две недели зарегистрировано более двух с половиной миллионов случаев заражений.

В то же время в Европе заболеваемость снизилась на 22 процента, а смертность на 12. В Африке эти показатели также упали на 15 и 13 процентов соответственно.

При этом, в отчёте сказано, что более заразный штамм коронавируса, который осенью выявили в Великобритании, уже разошёлся по миру – на сегодняшний день его выявили уже в 142 странах.

Пандемия длится с марта прошлого года. По подсчётам американского университета Джонса Хопкинса от коронавируса скончались уже более трёх миллионов двухсот тысяч человек.