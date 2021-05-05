В нескольких районах Дагестана сейчас нет электричества

Как передает Интерфакс, это связано с повреждением проводов из-за сильного дождя и ветра. Без света сейчас порядка 75 тысяч жителей республики. Сколько будут продолжаться восстановительные работы – пока неизвестно.
2021-05-05T09:34:54+03:00
2021-05-05T10:01:35+03:00
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09:34, 05 мая 2021
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