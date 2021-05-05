На мировых биржах повышаются цены на нефть

За баррель марки Brent дают почти 70 долларов. Это связано с ожиданием увеличения спроса на нефть вслед за снятием коронавирусных ограничений в США и Европе. Накануне президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон ставит целью вакцинировать 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости 4 июля. Ранее на этой неделе Еврокомиссия предложила смягчить действующие ограничения, разрешив въезд в ЕС привитым туристам, а также туристам из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией.
2021-05-05T09:34:01+03:00
2021-05-05T10:02:13+03:00
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09:34, 05 мая 2021
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