Власти Киргизии намерены провести структурные изменения в вооруженных силах страны

Об этом заявил президент Садыр Жапаров. В частности, планируется создать народные дружины. Как сказал Жапаров, они должны будут обеспечить высокий уровень мобилизационной готовности населения в приграничных районах. Президент Киргизии при этом пообещал быстро восстановить объекты, которые были разрушены на границе с Таджикистаном.
2021-05-05T09:33:38+03:00
2021-05-05T10:02:29+03:00
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09:33, 05 мая 2021
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