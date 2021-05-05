Власти Киргизии намерены провести структурные изменения в вооруженных силах страны

Об этом заявил президент Садыр Жапаров. В частности, планируется создать народные дружины. Как сказал Жапаров, они должны будут обеспечить высокий уровень мобилизационной готовности населения в приграничных районах. Президент Киргизии при этом пообещал быстро восстановить объекты, которые были разрушены на границе с Таджикистаном.