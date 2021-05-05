Президент Таджикистана 9 мая примет участие в параде по случаю Дня Победы в Москве

Об этом сообщила его пресс-служба. Она отмечает, что глава государства отправится в столицу России сразу после торжественных мероприятий в Парке Победы в Душанбе. Напомню, в Москве минувшей ночью состоялась вторая репетиция парада. Как ожидается, сегодня в рамках подготовки к мероприятию, над Красной площадью полетит боевая авиация.
2021-05-05T09:33:14+03:00
2021-05-05T10:04:41+03:00
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09:33, 05 мая 2021
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