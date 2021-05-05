Один из городских судов в Индии назвал геноцидом неспособности властей обеспечить больницы кислородом, что приводит к многочисленным жертвам. Как сообщают местные СМИ, судьи приняли решение провести разбирательство по этому поводу. В конце апреля Высокий суд Дели призвал правительство страны найти способ «помочь гражданам дышать». В Индии число заболевших растет более чем на 300 тысяч в сутки.
2021-05-05T09:05:34+03:00
2021-05-05T09:33:12+03:00
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09:05, 05 мая 2021
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