Один из городских судов в Индии назвал геноцидом неспособности властей обеспечить больницы кислородом, что приводит к многочисленным жертвам. Как сообщают местные СМИ, судьи приняли решение провести разбирательство по этому поводу. В конце апреля Высокий суд Дели призвал правительство страны найти способ «помочь гражданам дышать». В Индии число заболевших растет более чем на 300 тысяч в сутки.