Президент США Джо Байден рассчитывает на переговоры с российским коллегой во время поездки в Европу в июне

По его словам, Белый дом сейчас работает над этим. Байден намерен принять участие во встрече Большой семерки в Великобритании, а также в саммитах НАТО И США-ЕС в Брюсселе. В Кремле пока ничего определенного о встрече Байдена с Владимиром Путиным не говорят.
2021-05-05T09:05:14+03:00
2021-05-05T09:30:58+03:00
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09:05, 05 мая 2021
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