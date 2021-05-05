Президент США Джо Байден рассчитывает на переговоры с российским коллегой во время поездки в Европу в июне

По его словам, Белый дом сейчас работает над этим. Байден намерен принять участие во встрече Большой семерки в Великобритании, а также в саммитах НАТО И США-ЕС в Брюсселе. В Кремле пока ничего определенного о встрече Байдена с Владимиром Путиным не говорят.