В США сегодня пройдут испытания баллистической ракеты, способной нести ядерное оружие, Minuteman-III

Пуск состоится с базы ВВС США в Калифорнии.

Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны. Minuteman III в настоящее время является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, находящейся на вооружении в США. Ракета способна поражать цели в радиусе около 13 тысяч километров. Предыдущий тестовый запуск Minutemen III проводился в феврале. Во время испытаний аппарат прошел почти 7 тысяч километров от стартовой площадки на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии до атолла Кваджалейн на Маршалловых островах. Цель программы испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет состоит в проверке эффективности, готовности и точности системы вооружения, говорится в пресс-релизе ВВС США к сегодняшнему испытательному пуску невооружённой Minuteman-III.

Старт баллистической ракеты Minuteman-III состоится с 12 ночи до 6 утра по тихоокеанскому времени из подземной шахты на базе в Калифорнии.