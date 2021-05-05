Сирийские военные утверждают, что сбили несколько ракет, направленных Израилем, в сторону Латакии

Уточняется, что воздушные удары были нанесены после двух часов ночи по районам вдоль юго-западного побережья. Был убит один мирный житель и шестеро ранены. Также разрушен склад пластиковых изделий. В армии Израиля отказываются комментировать сообщения об ударах по сирийской территории.