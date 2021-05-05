Сирийские военные утверждают, что сбили несколько ракет, направленных Израилем, в сторону Латакии

Уточняется, что воздушные удары были нанесены после двух часов ночи по районам вдоль юго-западного побережья. Был убит один мирный житель и шестеро ранены. Также разрушен склад пластиковых изделий. В армии Израиля отказываются комментировать сообщения об ударах по сирийской территории.
2021-05-05T09:03:02+03:00
2021-05-05T09:37:32+03:00
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09:03, 05 мая 2021
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