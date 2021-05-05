Генпрокурор Чехии не исключает, что расследование взрывов на складе боеприпасов в 2014 году придётся приостановить

По этому делу подозреваемыми проходят двое россиян.

Поскольку сейчас существует только одна версия произошедшего, нельзя исключить, что следственные действия придётся приостановить в случае, если допросить фигурантов дела не получится. Об этом объявил генеральный прокурор республики Павел Земан.

Ранее чешские власти утверждали, что к взрыву склада боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году могли быть причастны предполагаемые сотрудники ГРУ, известные как Александр Петров и Руслан Боширов. Как писала газета «Лидове новины» эти люди за день до взрыва побывали на складе, о котором идёт речь, и это подтверждается записями с камер видеонаблюдения.

О том, что Петров и Боширов — сотрудники разведки ранее говорили и власти Великобритании. По версии следственных органов королевства, россияне были причастны и к отравлению бывшего офицера управления Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году.

В прошлом месяце обвинения в подрыве склада привели к тому, что Чехия и ряд европейских стран выслали российских дипломатов. Москва ответила им тем же.