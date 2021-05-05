Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потерял право формировать правительство

Мандат, выданный действующему премьер-министру, истек минувшей ночью. По закону, теперь президент Израиля должен решить, кто из израильских политиков следующим будет пытаться создать правящую коалицию.
2021-05-05T08:39:27+03:00
2021-05-05T08:39:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:39, 05 мая 2021
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