Киргизия столкнулась с самым тяжелым за последние годы экономическим кризисом, — заявил президент Садыр Жапаров. По его словам, дефицит бюджета страны достиг более 230 миллионов долларов. Президент подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса Киргизия до сих пор не может в полном объеме восстановить торгово-экономические связи с другими государствами.
2021-05-05T08:39:05+03:00
2021-05-05T08:39:05+03:00
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08:39, 05 мая 2021
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