Киргизия столкнулась с самым тяжелым за последние годы экономическим кризисом, — заявил президент Садыр Жапаров. По его словам, дефицит бюджета страны достиг более 230 миллионов долларов. Президент подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса Киргизия до сих пор не может в полном объеме восстановить торгово-экономические связи с другими государствами.