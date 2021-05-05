Боевая авиация пролетит сегодня над Красной площадью в Москве в рамках подготовки к параду Победы

Боевая авиация пролетит сегодня над Красной площадью в Москве в рамках подготовки к параду, посвященному 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В министерстве обороны уточнили, что в тренировке примут участие около 80 единиц авиационной техники. Минувшей ночью в Москве состоялась вторая репетиция парада.
2021-05-05T08:38:38+03:00
2021-05-05T08:38:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:38, 05 мая 2021
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