По данным ВОЗ, число жертв пандемии коронавируса за неделю выросло в мире на 6%, превысив 93 тысячи

По данным Всемирной организации здравоохранения, число жертв пандемии коронавируса за неделю выросло в мире на 6%, превысив 93 тысячи. Всего с начала эпидемии от коронавируса скончались более 3 миллионов человек. ВОЗ отмечает, что в некоторых регионах, в частности, в Европе заболеваемость снижается, но при этом растет в юго-восточной Азии, прежде всего имеется в виду Индия.
2021-05-05T08:31:46+03:00
2021-05-05T08:31:46+03:00
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08:31, 05 мая 2021
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