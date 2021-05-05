По данным ВОЗ, число жертв пандемии коронавируса за неделю выросло в мире на 6%, превысив 93 тысячи

По данным Всемирной организации здравоохранения, число жертв пандемии коронавируса за неделю выросло в мире на 6%, превысив 93 тысячи. Всего с начала эпидемии от коронавируса скончались более 3 миллионов человек. ВОЗ отмечает, что в некоторых регионах, в частности, в Европе заболеваемость снижается, но при этом растет в юго-восточной Азии, прежде всего имеется в виду Индия.