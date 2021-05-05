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08:04, 05 мая 2021

Во Франции отметят 200-летие со дня смерти Наполеона

В памятных мероприятиях участвует президент Эмманюэль Макрон.

По всей стране сегодня открываются десятки выставок и пройдут всевозможные лекции, посвященные французскому императору. Для большинства французов Наполеон остается самой влиятельной фигурой в национальной истории. При этом оценки его деятельности диаметрально противоположны. Среди достижений, как правило, отмечают государственные реформы, упразднение феодализма, ограничение власти духовенства. Критики напоминают, что правитель был сексистом и сторонником рабства.

Макрон сегодня возложит цветы к могиле императора в Доме инвалидов в Париже. Президенту в своей речи, приуроченной к годовщине смерти, предстоит удовлетворить запросы как местных националистов, считающих Наполеона чуть ли не национальным героем, так и современные тенденции по пересмотру наследия исторических деятелей на фоне антирасистской повестки в США и ряде европейских стран.

Памятные мероприятия пройдут сегодня и в Великобритании.


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