Правительство России запретило летом вывозить из страны гречку

Это сделали для обеспечения продовольственной безопасности.

Гречиху российские власти сочли жизненно важным продуктом для внутреннего рынка. По этой причине её экспорт временно запретят. Мера будет действовать с 5 июня до 31 августа, говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации. Исключения для экспорта могут сделать только в случае, если гречка входит в состав гуманитарной помощи. Запрет не распространяется на обеспечение космодрома Байконур, архипелага Шпицберген и ряд других видов перевозок. О намерении поставщиков поднять цены на гречневую крупу, пшено и овсяные хлопья газета Ведомости рассказала неделю назад. Представители нескольких торговых сетей предупредили: гречка подорожает на 10-15 процентов. Рост цен специалисты объяснили дефицитом крупы на рынке и увеличением стоимости упаковки. Министерство сельского хозяйства сообщило, что прорабатывает меры с целью не допустить роста цен на крупы. С начала года гречка уже подорожала почти на 4 с половиной процента, отмечала недавно газета Коммерсант.

Правительство России после критики Владимира Путина уже полгода пытается сдержать цены на сахар и подсолнечное масло. Впрочем, они согласно данным Росстата продолжают дорожать.