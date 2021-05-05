В Госдуму внесли два законопроекта, которые затруднят несистемной оппозиции избрание на выборах

Авторы утверждают, что это должно помочь защитить страну от деструктивного влияния.

Группа депутатов во главе с единороссом Василием Пискаревым хочет запретить избираться в парламент лицам, причастным к организациям, признанным в России экстремистскими. Это касается не только их сотрудников, но и людей, которые переводили им деньги или оказывали какую-либо помощь.

Из поправок следует, что руководители этих организаций не смогут участвовать в выборах в Госдуму в течение пяти лет, а остальные причастные – в течение трёх лет. Отдельно в тексте отмечено, что под запрет попадут и те люди, которые имели отношение к экстремистской организации еще до того, как суд признал её таковой.

Второй законопроект ужесточает наказание для членов иностранных неправительственных организаций, признанных российскими властями нежелательными. Например, он подразумевает, что руководителей этих НПО будут наказывать сразу по уголовной статье. Сейчас это возможно только если человек перед этим дважды за год привлекался к административной ответственности.

Помимо этого, законопроект полностью запрещает и гражданам, и организациям участвовать в работе нежелательных НПО даже за пределами России.

Эти законопроекты появились на фоне того, как прокуратура требует признать экстремистскими организации, связанные с политиком Алексеем Навальным.