Дональд Трамп, запустил сайт для общения со своими сторонниками. Бывший президент США, заблокированный в соцсетях, будет лично публиковать все сообщения на платформе donaldjtrump.com, а все желающие смогут поделиться ими на своих страничках, передает телеканал Fox News со ссылкой на источник в окружении политика.

Поле того, как сторонники экс-главы Белого дома штурмовали здание Капитолия, его заблокировали в крупнейших соцсетях. Сегодня, как ожидается, руководство фейсбука решит вопрос о дальнейшей судьбе аккаунта Трампа.

Вице-президент Facebook Ник Клегг ранее говорил, что решение о блокировке бывшего президента США Дональда Трампа далось непросто.

Компания Facebook после беспорядков в Капитолии 6 января лишила Трампа возможности размещать публикации в своих соцсетях. Изначально блокировка Facebook должна была продлиться до истечения полномочий Трампа в полдень 20 января, однако впоследствии была продлена.