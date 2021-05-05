В Москве должны были вступить в силу ограничения на транзит грузовиков, однако введение этой меры отложили

В Москве сегодня должны были вступить в силу ограничения на транзит грузовиков более 3,5 тонн, однако введение этой меры пока отложили из-за протестов со стороны бизнеса.

Смысл ограничений в оптимизации трафика в Москве – пропускная система для транспорта массой от 3,5 тонн должна снизить количество грузовиков на МКАД на 15%, а число аварий – на 20%. Правила должны были заработать сегодня, но бизнесу удалось добиться от властей поблажки – срок перенесли на середину июня. При этом в целом предприниматели встретили инициативу критикой. Они убеждены, что ограничения несут существенные риски для доставки сырья, продовольствия, лекарств, которые перевозились без пропусков в ночное время. При этом оформление документа может занимать несколько недель. Из-за новых правил перевозчики поднимают тарифы или вовсе отказываются от заказов из-за рисков штрафов. По замыслу властей поток грузовиков должен принять на себя ЦКАД, но предствители бизнеса подчеркивают, что дорога к этому не готова — не хватает развязок, съездов и инфраструктуры. Они предупредили о росте цен для потребителей – из-за изменения логистики и роста затрат на перевозки.

В феврале власти Москвы также запретили движение транзитных грузовиков массой более 12 тонн без пропусков в пределах МКАД.