Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев.

Блинкен пробудет в украинской столице два дня. За это время он планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также с рядом других высокопоставленных чиновников.

Как сообщили в Госдепартаменте, этот визит подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне непрекращающейся агрессии со стороны России.

Вместе с тем, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин высказал мнение, что встреча Энтони Блинкена и Владимира Зеленского не принесет Донбассу ничего хорошего. Он также уверен, что это не приблизит Украину

В преддверии визита в Киев Госсекретарь США призвал оказывать давление на Москву. Энтони Блинкен написал в твиттере о необходимости обращать внимание на поведение России, привлекать ее к ответственности за ее действия и оказывать на нее давление.