Футболисты «Челси» и «Реала» встретятся сегодня в ответном матче Лиги чемпионов.

Предыдущая встреча команд завершилась ничьей 1: 1. Сегодняшний матч на лондонском стадионе Стемфорд Бридж, по расчетам букмекеров, закончится скорее поражением мадридского клуба.

«Реалу» под руководством Зинедина Зидана надо обязательно забивать. У «Челси» в активе остается один забитый гол на выезде.

«Реал» по итогам этой встречи сможет выйти в финал Лиги чемпионов в 17-й раз в истории. «Челси» среди финалистов оказывался только дважды.

Мадридский клуб до сих пор ни разу не обыгрывал синих в еврокубках. Встречу «Реала» и «Челси» будет в прямом эфире транслировать канал «Матч ТВ».

Футбольный клуб «Манчестер Сити» впервые смог выйти в финал Лиги чемпионов. Английская команда на своем поле обыграла французский ПСЖ со счетом 2:0. Первая игра в Париже также осталась за «Манчестером» — 2:1.