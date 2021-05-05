Французы сегодня отмечают столетие аромата Шанель №5.

По легенде, модельер Коко Шанель попросила русского по происхождению французского парфюмера Эрнеста Бо создать духи, которые пахнут женщиной. Из десяти предложенных Бо вариантов Шанель выбрала пятый образец. Именно поэтому аромат получил такое название.

Несмотря на то, что истории парфюма уже 100 лет, он до сих пор остается самым продаваемым в мире. Бренд Chanel заявляет, что каждые 30 секунд в мире продается один флакон этого аромата.

В честь юбилея, ювелирный дом Шанель создал коллекцию украшений, состоящую из 123 изделий. Сердцем коллекции стало колье с бриллиантом изумрудной огранки весом 55,55 карата, установленного в центре силуэта флакона. Застежка украшения сделана в форме цифры 5.

Лицом парфюма Chanel № 5 в разные годы становились Катрин Денев, Кароль Буке и Николь Кидман. Первым мужчиной, который представил духи, стал Брэд Питт.