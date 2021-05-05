Наблюдательный совет соцсети Facebook сегодня, как ожидается, объявит свое решение о блокировке аккаунта Трампа

Наблюдательный совет соцсети Facebook сегодня, как ожидается, объявит свое решение о блокировке аккаунта экс-президента США Дональда Трампа. Доступ ему заблокировали в январе после беспорядков в Вашингтоне.

Члены наблюдательного совета в течение нескольких месяцев решали судьбу аккаунат Дональда Трампа в Фейсбуке. Вернут ли ему доступ, станет известно сегодня. И это решение будет обязательным для исполнения. Напомню, что Наблюдательный совет был создан руководством соцсети год назад для решения споров о модерации контента. Это своеобразный Верховный суд, независимый надзорный орган – он не подчиняется Facebook или другим менеджерам, за ним – финальное слово. Коммиссия далеко не всегда поддерживает позицию администрации соцсети — ранее она уже отменяла другие решения в ряде спорных случаев.

Аккаунт Трампа заблокировали после того, как в январе его сторонники ворвались в Капитолий. В Facebook бан объяснили стремлением не допустить насилия, учитывая агрессивную риторику Трампа после проигранных выборов. У этого решения было множество противников, посчитавших это опасным прецедентом.

Трамп лишился своих аккаунтов и в других популярных соцсетях Instagram, YouTube, Snapchat, а также в Twitter – эта площадка была для экс-президента основной политической трибуной.

Между тем сам Трамп запустил платформу для обращений к своим сторонникам. Один из источников в окружении бывшего президента рассказал телеканалу Fox News, что сообщения на сайте donaldjtrump.com будет публиковать исключительно сам политик, а все желающие смогут поделиться ими в социальных сетях.