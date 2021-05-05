ЕС может ввести новые санкции против России в случае отказа исполнять решение Европейского суда по правам человека

Евросоюз может ввести новые санкции против России в случае отказа исполнять решение Европейского суда по правам человека. Этого не исключил спецдокладчик ПАСЕ по отравлению политика Алексея Навального.

Российские власти до начала лета должны освободить Алексея Навального из колонии. Если этого не произойдёт и Кремль решение ЕСПЧ проигнорирует, Евросоюз начнёт процедуры, которые могут привести к введению новых санкций. Об этом телеканалу Дождь рассказал спецдокладчик ПАСЕ по отравлению Навального и депутат Национального собрания Франции Жак Мэр. Он назвал худшим из возможных исходов исключение России из ПАСЕ и Совета Европы. Жак Мэр отметил, что внутри Совета Европы совсем другие настроения в отличие от тех, что были пару лет назад, когда российской делегации решили дать шанс стать полноправным членом, и она вернулась в ПАСЕ. Москва на этот жест так и не ответила, сожалеет Жак Мэр. Он сам недавно оказался под российскими санкциями. Спецдокладчика ПАСЕ, который должен был приехать в нашу страну для расследования отравления Навального, Россия внесла в чёрный список. Там же оказался глава Европарламента Давид-Мария Сассоли и ещё шесть граждан ЕС. Санкции в МИДе назвали ответом на ограничительные меры Брюсселя в отношении российского генпрокурора и ряда руководителей силовых ведомств, введённые в связи с покушением на оппозиционного политика.

Жак Мэр собирается подать повторный запрос на визит в страну для подготовки отчета по ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом французский политик сообщил вчера у себя в твиттере.