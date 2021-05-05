Депутаты Госдумы предложили запретить баллотироваться в парламент причастным к деятельности экстремистских организаций

Депутаты Госдумы предложили запретить баллотироваться в нижнюю палату парламента причастным к деятельности экстремистских организаций. Ограничения могут распространить и на тех, кто жертвовал деньги таким организациям. По данным соратников Алексея Навального, таки образом запрет угрожает более чем 200 тысячам человек.

Ранее столичная прокуратура потребовала признать экстремистскими структуры, связанные с оппозиционером. Однако один из авторов законопроекта, замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа в интервью «Эху» заверил, что инициатива не связана с этим иском.

Ранее в эфире «Эха» Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией, который власти считают иностранным агентом и могут признать экстремистской организацией, сказала о намерении собирать подписи для своего выдвижения на выборы в Госдуму.