Ученые назвали ближайшие ночи самыми благоприятными для наблюдения за пиком звездопада Аквариды

Максимум активности метеорного потока приходится на 5-7 мая – рассказали агентству ТАСС в Московском планетарии. Россияне смогут увидеть его при благоприятной погоде в промежуток с двух до четырех часов утра. Наблюдать метеоры лучше всего вдали от городских огней. Скорость «падающих звезд» — почти 70 километров в секунду.