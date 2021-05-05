Ученые назвали ближайшие ночи самыми благоприятными для наблюдения за пиком звездопада Аквариды

Максимум активности метеорного потока приходится на 5-7 мая – рассказали агентству ТАСС в Московском планетарии. Россияне смогут увидеть его при благоприятной погоде в промежуток с двух до четырех часов утра. Наблюдать метеоры лучше всего вдали от городских огней. Скорость «падающих звезд» — почти 70 километров в секунду.
2021-05-05T05:07:44+03:00
2021-05-05T05:07:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2833140-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:07, 05 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…