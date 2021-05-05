В России резко вырос спрос на наличные

Газета РБК со ссылкой на данные ЦБ отмечает, что отток денег из банков приблизился к повышенным значениям прошлого года. В апреле объем наличных денег в обращении вырос на почти 370 миллиардов рублей.

Аналитики считают этот процесс закономерным: активизация спроса на наличные традиционно наблюдается перед майскими праздниками, которые в этот раз оказались необычайно длинными – президент сделал нерабочими первые десять дней месяца. Кроме того, эксперты связывают действия россиян с неопределенностью, которая существует на фоне предложений, звучащих из Евросоюза об отключении страны от межбанковской системы SWIFT.