Военные запланировали три пуска баллистической ракеты «Сармат» в этом году

Они пройдут в рамках летно-конструкторских испытаний – сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник. Старты намечены с космодрома Плесецк. В конце следующего года ракеты могут поступить на боевое дежурство. Как утверждается, Минобороны уже ведет серийные закупки вооружения.

Военные предполагают, что наличие у России таких раке будет сдерживать планы США по развертыванию глобальной системы ПРО.