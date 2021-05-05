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05:06, 05 мая 2021

На прошедшей в Лондоне встрече министров G7 больше всего времени ушло на обсуждение Китая и России

В общей сложности главы внешнеполитических ведомств отвели этим темам три часа, тогда как другим странам по 30 минут. Об этом сообщает американский Госдепартамент.
Представители стран «группы семи» в эти дни собираются впервые после начала пандемии коронавируса. На мероприятии Россию, которая до 2014 года также имела членство в этом клубе, включили в список «авторитарных режимов» и недемократических государств.


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