На прошедшей в Лондоне встрече министров G7 больше всего времени ушло на обсуждение Китая и России

В общей сложности главы внешнеполитических ведомств отвели этим темам три часа, тогда как другим странам по 30 минут. Об этом сообщает американский Госдепартамент.

Представители стран «группы семи» в эти дни собираются впервые после начала пандемии коронавируса. На мероприятии Россию, которая до 2014 года также имела членство в этом клубе, включили в список «авторитарных режимов» и недемократических государств.