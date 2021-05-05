Власти Мехико объявили трехдневный траур в связи с катастрофой в метро

Об этом говорится в официальном печатном издании правительства. Ранее на юге мексиканской столицы обрушился метромост в результате чего два вагона упали с 10-метровой высоты. Жертвами трагедии стали 24 человека. Еще почти 80 пассажиров пострадали.

Власти утверждают, что предыдущие проверки линии не выявили серьезных дефектов, однако профсоюз работников метро Мехико заявляет об угрозе новых катастроф. Сотрудники метрополитиена указывают на изношенность конструкций на некоторых участках подземной сети и рассматривают вариант с объявлением забастовки.