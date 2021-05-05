Участники торгов аукционного дома Sotheby’s впервые смогут приобрести лот за криптовалюту

На следующей неделе организаторы выставят на продажу картину уличного художника Бэнкси «Любовь витает в воздухе». В заявлении сказано, что торги будут проводиться в долларах, но расплатиться можно будет биткоином или эфириумом.

Несколько месяцев назад впервые в истории другого известного аукционного дома – Christie’s – с молотка за эфириум ушла цифровая работа художника Майка Винкельмана, известного как Бипл.