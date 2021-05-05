На следующей неделе организаторы выставят на продажу картину уличного художника Бэнкси «Любовь витает в воздухе». В заявлении сказано, что торги будут проводиться в долларах, но расплатиться можно будет биткоином или эфириумом.
Несколько месяцев назад впервые в истории другого известного аукционного дома – Christie’s – с молотка за эфириум ушла цифровая работа художника Майка Винкельмана, известного как Бипл.
Участники торгов аукционного дома Sotheby’s впервые смогут приобрести лот за криптовалюту
На следующей неделе организаторы выставят на продажу картину уличного художника Бэнкси «Любовь витает в воздухе». В заявлении сказано, что торги будут проводиться в долларах, но расплатиться можно будет биткоином или эфириумом.