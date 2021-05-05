Почти 90 человек пропали без вести в Колумбии во время протестов

Такие данные со ссылкой на местного омбудсмена приводит радиостанция «Эфэ-эмэ». Свыше трети всех случаев приходится на город Кали – административный центр западного департамента страны. Демонстрации против налоговой реформы проходят в крупных городах с прошлой недели. В ходе протестов погибли около 20 человек и пострадали свыше 800. Митинги не стихают несмотря на согласие властей пойти на уступки и отставку министра финансов.
2021-05-05T04:08:42+03:00
2021-05-05T04:08:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 05 мая 2021
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