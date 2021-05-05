Почти 90 человек пропали без вести в Колумбии во время протестов

Такие данные со ссылкой на местного омбудсмена приводит радиостанция «Эфэ-эмэ». Свыше трети всех случаев приходится на город Кали – административный центр западного департамента страны. Демонстрации против налоговой реформы проходят в крупных городах с прошлой недели. В ходе протестов погибли около 20 человек и пострадали свыше 800. Митинги не стихают несмотря на согласие властей пойти на уступки и отставку министра финансов.