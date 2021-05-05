Один человек погиб, еще двое пострадали в результате израильского удара по Сирии

Местный телеканал «Аль-Ихбария» утверждает, что жертвой обстрела стал мирный житель, а сам объект, атакованный с воздуха, является гражданским складом пластиковых изделий. Инцидент произошел в пригороде Латакии. Государственное агентство САНА сообщает о том, что нападение отражала сирийская ПВО. Со стороны израильской армии пока комментариев не последовало.
2021-05-05T04:08:29+03:00
2021-05-05T04:08:29+03:00
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04:08, 05 мая 2021
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