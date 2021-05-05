Один человек погиб, еще двое пострадали в результате израильского удара по Сирии

Местный телеканал «Аль-Ихбария» утверждает, что жертвой обстрела стал мирный житель, а сам объект, атакованный с воздуха, является гражданским складом пластиковых изделий. Инцидент произошел в пригороде Латакии. Государственное агентство САНА сообщает о том, что нападение отражала сирийская ПВО. Со стороны израильской армии пока комментариев не последовало.