Власти США рассчитывают за ближайшие два месяца довести число вакцинированных граждан до 70%

Именно столько совершеннолетних американцев будут привиты ко Дню независимости – об этой цели сказал президент Джо Байден. По его словам, в рамках новой фазы борьбы с коронавирусом внимание Белого дома будет сконцентрировано на переходе к прививочной кампании среди подростков, дальнейшего упрощения доступа к вакцинам и активной агитации среди тех американцев, которые отказались делать прививку.

К 4 июлю Соединенные Штаты также рассчитывают передать другим странам около 10% своих дох вакцин.