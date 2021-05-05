В думской комиссии по противодействию иностранному вмешательству сообщили об иностранных центрах, готовящих акции

Глава комиссии Василий Пискарев сказал, что в поле зрения депутатов попали порядка 10 таких организаций, проводящих курсы и тренинги для россиян. Его цитирует телеграм-канал комиссии. Граждане, возвращаясь на родину, по словам Пискарева, становятся организаторами незаконных акций и беспорядков.

Накануне вечером Пискарев и другие депутаты внесли в парламент два законопроекта, один из которых касается запрета баллотироваться в Госдуму причастным к деятельности экстремистских организаций, а другой ужесточает наказание для людей, связанных с «нежелательными» организациями.