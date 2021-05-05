Компания SpaceX успешно вывела на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink

Сейчас группировка насчитывает свыше полутора тысяч космических аппаратов. За два года в рамках проекта было совершено уже 26 запусков. Как отмечает компания-разработчик, первая ступень, которая использовалась уже в девятый раз, успешно села на автоматическую плавучую платформу. Кроме того, спасательные суда выловят из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спустились на парашютах. Их повторное использование позволит SpaceX сэкономить до 6 миллионов долларов при следующих стартах.