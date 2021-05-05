Саудовская Аравия в середине мая может открыть посольство в Дамаске

Диппредставительство возобновит свою деятельность после окончания Рамадана – пишет газета «Рай аль-Якум». По данным издания договоренность о нормализации саудовско-сирийских отношений после почти 10-летнего перерыва была достигнута в понедельник на встрече главы королевской спецслужбы и сирийского президента. Этому диалогу, утверждает газета, предшествовали секретные саудовско-иранские переговоры. Эр-Рияд к настоящему моменту полностью прекратил поддерживать сирийскую оппозицию и закрыл ее офис, который работал в столице королевства с 2017 года.