Саудовская Аравия в середине мая может открыть посольство в Дамаске

Диппредставительство возобновит свою деятельность после окончания Рамадана – пишет газета «Рай аль-Якум». По данным издания договоренность о нормализации саудовско-сирийских отношений после почти 10-летнего перерыва была достигнута в понедельник на встрече главы королевской спецслужбы и сирийского президента. Этому диалогу, утверждает газета, предшествовали секретные саудовско-иранские переговоры. Эр-Рияд к настоящему моменту полностью прекратил поддерживать сирийскую оппозицию и закрыл ее офис, который работал в столице королевства с 2017 года.
2021-05-05T03:07:25+03:00
2021-05-05T03:07:25+03:00
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03:07, 05 мая 2021
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