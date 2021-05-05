Короткое замыкание называют приоритетной версией причины пожара в московской гостинице «Вечный зов»

По последним данным Следственного комитета, два человека погибли, девять – в том числе дети — попали в больницы.

ЧП случилось прошлой ночью в пятиэтажке на юго-востоке столицы. Правоохранители указывают на грубейшие нарушения требований пожарной безопасности в здании, где разместились более 110 участников слета кадет.

Уголовное дело передано в аппарат Главного управления Следственного комитета.