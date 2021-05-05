Депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание за участие в работе «нежелательной» организации

Законопроект, внесенный на рассмотрение парламента, предполагает, что уголовная ответственность за руководство такой организацией должна наступать сразу, а за участие после того, как человек совершил одно административное правонарушение за аналогичное деяние. Нынешняя редакция предусматривает уголовную ответственность после совершения двух административных правонарушений. Кроме того, из закона предлагается убрать фразу «на территории Российской Федерации». Таким образом, преследованию могут подвергнуться и те, кто находится за границей.
2021-05-05T03:06:01+03:00
2021-05-05T03:06:01+03:00
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03:06, 05 мая 2021
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