Госдеп США призвал добиваться от Москвы соблюдения всех международных обязательств

Глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен написал об этом в своем твиттере. Он отметил, что страны Запада должны работать сообща, обращая внимание на поведение России – привлекать ее к ответственности за ее действия и оказывать на нее давление.

Пресс-секретарь Госдепа, также опубликовавший эту запись у себя на странице, в свою очередь добавил, что Москва должна выполнять обязательства в рамках Минских соглашений и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины.