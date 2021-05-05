Баскетбольный «Зенит» не пробился в «Финал четырех»

Российский клуб в пятом матче серии проиграл испанской «Барселоне» со счетом 53:79. Соперником каталонцев теперь станет итальянский «Милан». ЦСКА в полуфинале встретится с турецким «Андолу Эфесом». «Финал четырех» пройдет в немецком Кельне 28-30 мая.
2021-05-05T02:09:30+03:00
2021-05-05T02:09:30+03:00
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02:09, 05 мая 2021
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