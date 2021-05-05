Баскетбольный «Зенит» не пробился в «Финал четырех»

Российский клуб в пятом матче серии проиграл испанской «Барселоне» со счетом 53:79. Соперником каталонцев теперь станет итальянский «Милан». ЦСКА в полуфинале встретится с турецким «Андолу Эфесом». «Финал четырех» пройдет в немецком Кельне 28-30 мая.