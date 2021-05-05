В Москве завершилась вторая ночная тренировка парада Победы

Из-за подготовки к 9 мая центр города вечером и ночью оказался перекрыт. Некоторые станции метро в центре столицы не работали на выход. Генеральная репетиция парада назначена на 7 мая.

Сегодня над Красной площадью в рамках авиационной тренировки пролетит боевая авиация. При этом в сам День Победы синоптики, предварительно, ждут облачную погоду и дожди. Как рассказали агентству ТАСС в Гидрометцентре, прогноз будет уточняться ежедневно, чтобы определить, понадобится ли для проведения парада разгон облаков.