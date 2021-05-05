В США экс-полицейский Дерек Шовин попросил суд о новом разбирательстве

Телеканал NBC передает, что адвокат мотивировал ходатайство тем, что досудебная огласка повлияла на проведение справедливого процесса. Ранее суд присяжных признал бывшего стража порядка виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Смерть Флойда спровоцировала в Миннеаполисе, а затем по всем Соединенным Штатам и даже в других странах массовые акции протеста. Шовину грозит до 40 лет тюремного заключения.