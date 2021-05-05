Чешский генпрокурор допустил, что дело о взрыве на военном складе может быть приостановлено

Это случится, если следствию не удастся допросить подозреваемых, сказал глава надзорного ведомства Павел Земан. В Праге считают, что к инциденту, произошедшему в 2014 году, могут быть причастны россияне Петров и Боширов – их же называют отравителями экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британской Солсбери.

Вслед за обвинениями Чехии в середине апреля из страны были высланы российские дипломаты. Москва в ответ объявила персонами нон грата сотрудников чешского посольства.