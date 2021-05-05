Американский президент выразил надежду на встречу с российским коллегой

Отвечая на вопрос журналистов о возможных очных переговорах с Владимиром Путиным в следующем месяце, Джо Байден сказал, что в этом и заключаются его ожидания. Президент США отправится в Европу на саммиты НАТО и «Большой семерки». Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники писала, что из Вашингтона прозвучало предложение встретиться в одной из стран ЕС в середине июня.

Глава Белого дома ранее выступил с инициативой провести саммит на нейтральной территории. Готовность организовать переговоры выразила Австрия. В Москве предложение пока изучают.