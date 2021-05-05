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01:07, 05 мая 2021

Футбольный клуб «Манчестер Сити» впервые смог выйти в финал Лиги чемпионов

Английская команда на своем поле обыграла французский ПСЖ со счетом 2:0. Первая игра в Париже также осталась за «Манчестером» — 2:1. Тренер английского коллектива Хосеп Гвардиола получил шанс завоевать трофей уже в третий раз. В 2009 и 2011 годах он выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной».
Второй финалист определится сегодня вечером. Английский «Челси» примет на своем поле испанский «Реал». Первая встреча команд закончилась вничью – 1:1.


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