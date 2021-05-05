В Мексике экстренные службы убрали вагоны с места обрушения пролета метромоста

Об этом говорится в твиттере местного управления по чрезвычайным ситуациям. По уточненным данным, жертвами ЧП стали 24 человека, трое из которых умерли в больнице. Еще порядка 80 пассажиров пострадали.

Метромост обрушился накануне во время проезда по нему поезда. В результате два вагона рухнули с высоты около 10 метров. В метрополитене Мехико сообщили, что путепровод проходил проверки в предыдущие два года и значительных дефектов тогда не выявили. Однако, как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на жителей города, мост часто выходил из строя.