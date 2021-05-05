Дональд Трамп, заблокированный в соцсетях, запустил платформу для обращений к своим сторонникам

Один из источников в окружении бывшего президента рассказал телеканалу Fox News, что на сайте сообщения будут публиковать исключительно сам политик, а все желающие смогут поделиться ими в социальных сетях.

Возвращение Трампа в интернет-пространство его представители анонсировали еще на позапрошлой неделе. В последние дни президентства он был лишен возможности писать в Твиттере, Фейсбуке и Инстаграме. Аккаунты Трампа заблокировали после того, как его сторонники штурмовали здание Капитолия.